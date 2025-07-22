Французский истребитель Mirage 2000 разбился на Украине

ВСУ впервые потеряли французский истребитель Mirage-2000
ВСУ впервые потеряли французский истребитель Mirage-2000, который был отправлен Украине в качестве военной помощи. Об этом сообщает РИА Новости.
Потерю истребителя признали в пресс-службе воздушных сил ВСУ. Отмечается, что Mirage-2000 потерпел крушение в небе над Волынской областью. Причиной крушение называют отказ авиационной техники.
Как отметили в пресс-службе, летчик выжил — его состояние оценивают как удовлетворительное. Для выяснения обстоятельств крушения была собрана особая комиссия.
«Вечером 22 июля 2025 года во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage 2000 произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов. Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался», — сообщили в пресс-службе.