Французский истребитель Mirage 2000 разбился на Украине

ВСУ впервые потеряли французский истребитель Mirage-2000, который был отправлен Украине в качестве военной помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

Потерю истребителя признали в пресс-службе воздушных сил ВСУ. Отмечается, что Mirage-2000 потерпел крушение в небе над Волынской областью. Причиной крушение называют отказ авиационной техники.

Как отметили в пресс-службе, летчик выжил — его состояние оценивают как удовлетворительное. Для выяснения обстоятельств крушения была собрана особая комиссия.