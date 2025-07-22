В Госдуме объяснили смысл круглогодичного призыва в армию

Систему призыва в армию необходимо менять в соответствии с появлением новых технологий, это поможет более равномерно распределять нагрузку на военкоматы, а также сделать все сопутствующие процедуры удобнее для самих призывников, рассказал РБК глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Документ был внесен в Госдуму во вторник, 22 июля. Он предусматривает возможность призывать на срочную службу не дважды в год, а в течение всего календарного года. При этом сроки фактической отправки призывников в войска сохраняются — это будет происходить весной и осенью.

Депутат заметил, что в России система призыва не меняется уже очень много лет. Вместе с тем, добавил он, растет цифровизация, появляются новые технологии, в существующем виде система не отвечает требованиям современности.

По его мнению, на фоне этого, бессмысленно ограничивать проведение призыва двумя периодами в течение года.

«Ведь это требует каждый раз издания нового приказа министра обороны, кучи других документов, регламентирующих, расписывающих, которые, по сути, дублируют друг друга каждые полгода», — отметил Картаполов.

Парламентарий отметил, что вместе с первым заместителем Андреем Красовым предложил такую схему: президент издает указ о призыве, после этого готовится приказ министра обороны и другие документы, затем в течение года идет работа с призывниками.

«Их [призывников] никто не дергает. Они не ждут с ужасом весны или лета. Они спокойно в течение года приходят, с ними проводятся все мероприятия, медицинская комиссия, профессиональный отбор. И они идут дальше заниматься своими делами, — уточнил Картаполов.

В результате, констатировал глава комитета, предоставляется больше возможностей для самих призывников, чтобы они решали свои задачи и вопросы, военкоматы избавляются от штурмовщины и авралов каждые полгода.

Парламентарий заметил, что отправка в войска будет проводиться как и раньше, весной и осенью, количество призывников увеличиваться не будет.