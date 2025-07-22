Опубликовано фото остановившего осколок перед сердцем российского бойца предмета

Кулон с изображением православного святого Николая Чудотворца остановил осколок, летевший прямо в сердце бойца Вооруженных сил (ВС) России. Фото предмета опубликовал Военный отдел Московского Патриархата в Telegram.

На снимке видно, что размер кулона не превышает в длину три пальца держащей его руки. Из-за удара осколка он погнулся. Кроме того, в середине амулета видно темный след.

Имя солдата, его место службы и другие подробности случившегося не приводятся.

О похожем случае сообщалось в октябре 2024 года. Тогда амулет с изображением персонажа осетинской мифологии спас жизнь бойцу специальной военной операции, участвовавшему в боевых действиях на территории Курской области. Как стало известно, в шею к военному прилетел осколок мины и, пробив вену, остановился в двух миллиметрах от артерии.

До этого, попавший под обстрел российский солдат выжил благодаря подарку жены — кукле-подорожнице, в которой запутался осколок, сменив траекторию.