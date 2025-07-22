В США запретили призыв одной категории граждан

В США запретили принимать на службу в армию больных шизофренией и лиц, пытавшихся ранее покончить с собой. Об этом пишет пресс-служба Минобороны США со ссылкой на меморандум главы Пентагона Пита Хегсета.

В Минобороны отметили, что министр подготовил два перечня с описанием состояний, препятствующих службе в рядах Вооруженных сил.

В первом описаны случаи, при которых требуется специальное разрешение на прохождение службы — например, потеря глаза, частичная слепота, хронические заболевания внутренних органов, потеря руки или ноги.

Во второй перечень вошли заболевания, с которыми в американскую армию больше не возьмут: склероз, эпилепсия и шизофрения.

Также Хегсет запретил брать в ВС тех, кто в течение года до подачи заявления на службу попытался совершить убийство или суицид.

«Тяжелые заболевания создают значительный риск на поле боя и угрожают не только приоритетам миссии, но и здоровью и безопасности других военнослужащих», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Хегсет отказался участвовать в онлайн-встрече контактной группы в формате «Рамштайн».