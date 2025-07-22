Глава Пентагона запретил принимать на службу людей с шизофренией

В Соединённых Штатах в соответствии с распоряжением главы Министерства обороны Пита Хегсета лица, страдающие шизофренией, а также те, кто предпринимал попытки суицида, больше не подлежат призыву на военную службу.

Решение направлено на обеспечение более строгого контроля за кадровым составом вооружённых сил и повышение уровня безопасности внутри армейских структур.

В меморандуме, который опубликовал Пентагон, говорится, что тяжёлые хронические заболевания создают значительные риски на поле боя и угрожают выполнению миссии и здоровью и безопасности самого военнослужащего, а также его товарищей по службе.

Лишь глава Пентагона может одобрить заявку, если у кандидата на службу зафиксированы психотические расстройства, такие как шизофрения или бредовые расстройства, а также другие психозы.