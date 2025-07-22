Названы последствия размещения на британских базах ядерных бомб США

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Размещение на британских базах ядерных бомб приведет к дальнейшей эскалации напряженности в мире, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Об этом пишут «Известия».

Накануне портал UK Defence Journal со ссылкой на источники сообщил, что США впервые с 2008 года разместили в Великобритании несколько ядерных бомб B61-12.

«Бряцание ядерным оружием, происходящее со стороны блока НАТО, никогда не приведет к нормальным взаимоотношениям между государствами и грозит непредсказуемыми последствиями», — предупредил Швыткин.

По его мнению, на возможном саммите лидеров стран «Ядерной пятерки» должен был быть выстроен конструктивный диалог. Вместе с тем, добавил он, с учетом переброски бомб, «отмечается отсутствие предпосылок для соответствующего урегулирования».

Депутат заметил, что риски могут привести к бесконтрольным действиям государств по выработке международной повестки и оздоровлению обстановки в различных регионах земного шара.