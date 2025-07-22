Украинский «Полк имени Кастуся Калиновского» признали террористическим в ДНР

Украинский «Полк имени Кастуся Калиновского» признан террористическим по решению суда в ДНР.

«По иску прокуратуры военизированная организация «Полк имени Кастуся Калиновского» признана террористической... С начала СВО полк воюет на стороне Украины», — сообщили в региональной прокуратуре.

Уточняется, что полк был создан представителями белорусских радикалов и лицами, которые в 2020–2021 годах активно участвовали в массовых беспорядках в республике.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил к 17 годам заключения россиянина Петра Горбунова, признав его виновным в совершении госизмены, участии в террористической организации и незаконном хранении взрывчатых устройств.