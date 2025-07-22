Киев использует украинцев для политических игр против Москвы, пытаясь обвинить Россию в бесчеловечности. Такое мнение высказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов, пишет News.ru.

Эксперт напомнил, что ранее в Краматорске собрали жителей на станции якобы для эвакуации, а затем ударили по ним «Точкой-У».

«Иностранные журналисты сфотографировали обломки этой украинской ракеты. Вот в Курахово точно такая же ситуация - один в один. Просматривается параллель, когда собственное население используют для политических игр, чтобы заработать очки и обвинить Россию перед западными спонсорами в бесчеловечности», - пояснил Кнутов.

Жители Курахово рассказали ранее РИА Новости, что мэр города Роман Падун платил иностранным наемникам за атаки на мирное население. По их словам, к месту попадания уже через десять минут приезжали журналисты, чтобы обвинить в обстрелах российских военных

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник напомнил, что в 2022 году киевский режим организовал постановку с десятками трупов в Буче, чтобы сорвать Стамбульские переговоры. В том же году Вооруженные силы Украины нанесли удар по вокзалу в Краматорске. В итоге погибли десятки мирных граждан «на фоне выпрашивания новой помощи». А осенью 2023-го украинская ракета нанесла удар по рынку в Константиновке, перед прибытием в Киев британского премьера.