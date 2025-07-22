Эксперт оценил вероятность нового наступления ВСУ

Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин оценил возможность нового наступления со стороны украинской армии в зоне проведения СВО. Свое мнение он озвучил в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что в резерве у ВСУ может находиться потенциально до 6-7 механизированных танковых бригад. По его словам, предположительно, украинская сторона может сформировать группировку в 30-40 тысяч человек и попытаться ее использовать для контрудара на Донбассе, пытаясь таким образом сбить темп наступления ВС РФ. Однако он считает, что к каким-то глобальным результатам это не приведет.

Рожин считает, что наиболее вероятным вариантом кажется то, что ВСУ вновь попытаются вторгнуться на территорию Курской области, либо куда-нибудь на стык Курской и Брянской областей.

"То есть такой сценарий в принципе можно предположить", — заявил эксперт.

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