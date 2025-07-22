Во Франции рассказали о новых этапах войны XXI века

В ходе современных военных действий страна, которая контролирует небо, полностью блокирует возможности противника, в том числе и по атакам дронов, что уже привело к «засеванию облаков». Об этом рассказал экс-офицер ВС Франции Ксавье Тайтельман, слова которого приводит Telegram-канал Пул N3.

По словам военного эксперта, сейчас наступления на земле невозможны без превосходства в воздухе.

«Я расскажу вам интересный факт. Например, вы, возможно, знаете, что сейчас активно работают над технологиями вызова дождя - засевом облаков. Как только начинается дождь, стандартные FPV-дроны-камикадзе, которые используют россияне, не могут летать. Поэтому украинцы в некоторых районах специально засевают облака, чтобы вызвать осадки и обеспечить продвижение наземных войск», - заметил он.

Ксавье Тайтельман уверен, что сейчас фокус в войне с БПЛА смещается с радиоэлектронной борьбы «на то, чтобы изменить погоду и не дать вражеским дронам подняться в воздух».

Ранее бойцы отряда «Вега» 24-й бригады спецназначения, действующие на Красноармейском направлении, рассказали, что в сутки несколько расчетов применяют 50-60 дронов на дистанции до 50 километров, уничтожая как личный состав Вооруженных сил Украины, так и технику, а также срывая поставки и ротацию.