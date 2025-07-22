На Украине начали работать мобильные военкоматы

Депутат Верховной рады Александр Федиенко заявил, что на Украине приступили к работе мобильные ТЦК (территориальные центры комплектования, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщили украинские СМИ.

По словам Федиенко, каждый руководитель военкомата самостоятельно определяет, где разместить мобильный пункт. В статьях украинских СМИ подчеркивается, что в законодательстве страны не прописано требование о фиксированном расположении военкоматов.

«Речь идет не о том, что завтра все сядут в автобусы, бусики и уедут куда-нибудь. Термин «мобильный» здесь, скорее всего, применили, поскольку они сегодня могут быть на одной локации, а завтра - на другой», - заявил депутат.

Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Этот закон также упростил процедуру вручения повесток.

По данным Генпрокуратуры Украины на октябрь 2024 года, с февраля 2022-го было зарегистрировано около сто тысячи случаев оставления позиций или дезертирства в ВСУ. Это эквивалентно десяти процентам всего личного состава украинской армии. Отмечалось, что более половины солдат из ста тысяч оставили свои позиции в 2024 году.

На фоне волны дезертирства на Украине стало больше случаев силовой мобилизации. Сотрудники ТЦК могут законно посещать различные развлекательные мероприятия - концерты, вечеринки - и вручать повестки.

В украинских СМИ часто обсуждаются скандалы из-за «бусификации» - так в стране прозвали мобилизацию силовыми методами (когда военкомы задерживают человека в общественном месте и насильно отводят в «бус» - автобус).