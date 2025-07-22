Заключенные пополнили ряды ВСУ

Около 9,5 тыс. осужденных украинцев, среди которых есть и женщины, вступили в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на Государственную уголовно-исполнительную службу Украины пишет венгерский портал Index.

По информации пенитенциарной службы, около 55% осужденных, присоединившихся к ВСУ, отбывали сроки за преступления против собственности.

«Кроме того, к боям присоединились и те, кто был осужден за торговлю наркотиками, нападение, совершение дорожно-транспортных происшествий или убийства», - отмечается в статье.

В мае 2024 года Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. При этом заместитель министра юстиции Украины Евгений Пикалов сообщал о том, что в ряды вооруженных сил могут вступить от 20 до 30% из 37 тысяч осужденных.

При этом на фоне волны дезертирства на Украине фиксируется все больше случаев силовой мобилизации.