Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что Киев спишет на плохое финансирование новую неудачу под Курском. Об этом пишет NEWS.ru.

Эксперт в беседе с изданием допустил, что в Сумской области Украина готовит очередную террористическую провокацию против РФ. Это будет именно террористическая провокация, которая будет пресечена, а не битва, подчеркнул генерал.

По его мнению, это в очередной раз будет кровавая авантюра, неудачу которой Владимир Зеленский спишет на недостаточность финансирования и другие причины.

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Ранее военные эксперты сообщали, что ВСУ концентрируют силы в районе Юнаковки в Сумской области с целью прорыва на территорию России. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

В понедельник Зеленский анонсировал новую встречу с российской стороной 23 июля в Турции. Он заявил, что в переговорах об окончании конфликта «нужно больше динамики», добавив, что это «сложное направление».