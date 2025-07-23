Российская армия освободила Варачино в Сумской области

Российская армия освободила населенный пункт Варачино в Сумской области. Об этом в среду, 23 июля, сообщили в Минобороны РФ.

— Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Варачино Сумской области, — пишет Telegram-канал ведомства.

Также в Министерстве обороны сообщили, что двое нуждающихся в срочной медицинской помощи военных ВС России возвращены с подконтрольной Украине территории. В настоящее время раненые бойцы находятся в Белоруссии, потом их направят на лечение в Российскую Федерацию.

Ранее подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Новоторецкое в Донецкой Народной Республике.

Ночью 21 июля российская армия нанесла массированный удар по объектам украинского оборонно-промышленного комплекса Украины с помощью высокоточного вооружения, в том числе ракет «Кинжал» и ударных беспилотников. Все намеченные предприятия военно-промышленного комплекса, а также инфраструктура военных аэродромов были уничтожены.