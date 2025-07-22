Появилось видео последствий удара «Геранями» по Славянску

Появилось видео с последствием удара Вооруженных сил (ВС) России по Славянску. Видео публикует местный Telegram-канал «Славянск / Краматорск».

На видео можно увидеть густой столб дыма, поднимающийся в небо. Атака была совершена беспилотными летательными аппаратами «Герань-2». Цель удара не раскрывается.

На Западе заявили о сокрушительном ударе РФ по Украине

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко предсказал взятие в скором времени в клещи Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Он также предположил, что после этого российские военные смогут начать окружение Славянска и Краматорска.