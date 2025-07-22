В зоне СВО ликвидирован британский наемник

В зоне спецоперации ликвидировали примкнувшего к украинскому нацбату наемника из Великобритании Люка Хинтона. О смерти боевика сообщил Telegram-канал TrackANaziMerc.

В публикации отмечается, что Хинтон присоединился к националистическому батальону «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация), поверив, как и остальные наемники, что это «одно из самых боеспособных подразделений» украинских войск. Ради участия в боевых действиях британец бросил семью и сына. На фронте он взял позывной Альфи.

«Зачем кто-то бросает семью, чтобы присоединиться к кучке нацистов, до сих пор непонятно. И вдобавок ко всему, умирать за них», — задался вопросом автор канала.

Напомним, что это не первое сообщение о ликвидации наемников на Украине. В частности, 15 июля стало известно о смерти боевика из Бразилии Вагнера Варгаса да Силвы, а 19 июля — о гибели 21-летнего гражданина Венгрии Беньямина Ашера.

* запрещенная в России террористическая организация