Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в засаде у российских солдат в Красноармейске (украинское название — Покровск). Кадры попадания украинских бойцов под огонь опубликовал российский военный корреспондент, репортер ВГТРК Андрей Руденко в Telegram.

Видео было снято из автомобиля ВСУ. На нем запечатлен момент, когда Вооруженные силы (ВС) России атакуют машину украинских военнослужащих.

«Эти кадры говорят о том, что противник дезориентирован и не понимает реальной обстановки в городе. Скоро будут бежать», — написал военкор.

Ранее сообщалось, что перешедшие на российскую сторону солдаты ВСУ начали громить технику НАТО и пехоту ВСУ в боях на покровском направлении совместно с армией России. Таким образом были уничтожены цели в районе Дачного, в Молодецком и Новоподгородном.