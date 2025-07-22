Раскрыто, откуда ВСУ запускают тяжелые дроны Vampire

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускают дроны-бомбардировщики Vampire из точек рядом с зоной проведения боев. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

По его словам, беспилотные летательные аппараты Vampire могут многое нести на борту, но основное их слабое место – низкая скорость.

«Это тяжелая неповоротливая машина, которая медленно летает. Соответственно, такие БПЛА уничтожаются из любого вида стрелкового автоматического оружия. Легко их могут поразить и российские FPV-дроны», - пояснил Максим Кондратьев.

Эксперт подчеркнул, что с учетом характеристик Vampire, их невозможно запускать с дальнего расстояния, поэтому точки старта должны быть расположены в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, что позволяет выслеживать и уничтожать обслуживающие дроны расчеты ВСУ.

«Это обычная нормальная контрбеспилотная работа», - заметил Кондратьев.

Ранее бойцы отряда «Вега» 24-й бригады спецназначения, действующие на Красноармейском направлении, рассказали, что в сутки несколько расчетов применяют 50-60 дронов на дистанции до 50 километров, уничтожая как личный состав Вооруженных сил Украины, так и технику, а также срывая поставки и ротацию.