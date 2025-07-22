Перезапуск экономики Новороссии и ее развитие невозможны без обеспечения безопасности и в первую очередь разминирования. Что необходимо сделать для подготовки к самому масштабному гуманитарному разминированию в истории, разбиралось издание News.ru.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ поставил задачу - обеспечить «мощный перезапуск» их экономик. А затем подписал постановление о реализации программы комплексного развития территорий в этих субъектах.

Однако первый вопрос, который нужно решить – обеспечение безопасности. В общей сложности предстоит провести сплошную очистку местности (гуманитарное разминирование) площадью более чем 250 тысяч кв. км и это не конечная цифра.

В отличие от оперативного разминирования во время выполнения боевых задач, гуманитарное предполагает не менее 99,9% изъятия из земли взрывчатых веществ. При этом обследование в ряде случаев проводится на глубину до шести метров, чтобы выявить неразорвавшиеся авиабомбы и другие крупные снаряды, ушедшие глубоко в землю. С учетом имеющиеся сегодня техники и подготовленных саперов на сплошную очистку местности может уйти до 50 лет, пишет издание.

«Из-за высокой интенсивности применения ВСУ кассетных боеприпасов иностранного производства и засоренности территорий новых субъектов Российской Федерации взрывоопасными предметами на сплошную очистку местности могут уйти десятилетия», - подтвердил ранее в интервью «Красной звезде» эти расчеты начальник Инженерных войск Вооруженных сил РФ Юрий Ставицкий.

По различным оценкам, инвестиционный потенциал новых регионов России составляет около 2,5 трлн рублей в год. Но для того, чтобы там можно было безопасно заниматься сельским хозяйством, строительством и восстановлением инфраструктуры, необходимо кратное увеличение производства средств разминирования и подготовки кадров по саперному делу, а также многоступенчатый диалог ведомств, инвесторов, производителей спецтехники, промышленников, аграриев и строителей, говорится в статье.

В сентябре в рамках деловой программы всероссийского форума «Земли России» пройдет круглый стол «Экономический перезапуск новых регионов и вопросы обеспечения безопасности и гуманитарного разминирования».

«Предстоящий объем очистки Новороссии, Курска, Белгорода и других пострадавших от действий ВСУ приграничных регионов - это крупнейшее разминирование в истории человечества. Это уже очевидно», - отметил председатель совета директоров организатора круглого стола STT GROUP, генеральный директор АО «Группа Защиты - ЮТТА» Владимир Ткач.

По его словам, то, «что накидали украинцы в зоне СВО», - это вся номенклатура НАТО и куча опасных самоделок с минимальным содержанием металла, которые достаточно сложно обнаружить. И эти «сюрпризы» замаскированы под предметы быта и детские игрушки.

Владимир Ткач обратил внимание на то, что для масштабных работ по разминированию необходимо «техники в разы больше», а также «саперов нужно обучать в гораздо большем количестве».

Председатель комитета ГД РФ по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев также считает, что, несмотря на наличие экономических и технологических условий, остро стоит вопрос кадров в области гуманитарного разминирования, инженерной разведки и эксплуатации специализированной техники.

По оценкам экспертов, только на территории новых регионов требуется не менее пяти — семи тысяч таких специалистов, тогда как реальное число подготовленных кадров существенно ниже, констатировал парламентарий.

«Для эффективного решения задачи необходимы программы ускоренной подготовки и переподготовки кадров - на базе профильных вузов, техникумов и учебных центров Минобороны, с активным участием гражданских специалистов и промышленного сектора», - заявил Владимир Гутенев.

В Министерстве промышленности и торговли РФ в свою очередь пояснили, что ведется «подготовка планов-графиков по разминированию территории с учетом смещения линии боевого соприкосновения», а для предприятий-производителей средств разминирования сформирован и реализуется «портфель» государственных мер поддержки.

Напомним, что в конце сентября 2022 года в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областей прошли референдумы, и подавляющее число жителей поддержало предложение присоединиться к России. При этом Украина не признала итоги голосований.