В ночь на 22 июля 2025 года российские силы нанесли серию прицельных ударов по объектам энергетической, авиационной и тыловой инфраструктуры на территории Украины. По имеющимся данным, основным средством поражения выступили беспилотники типа «Герань-2», действующие по заранее установленным координатам. Их применение позволило обеспечить высокую точность при минимальной радиолокационной заметности. Целями стали дожимные газовые станции, ангары с летательными аппаратами, склады и объекты экстренных служб Украины, включая подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбы.

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Одним из главных эпизодов стал удар в районе населённого пункта Трудолюбовка Днепропетровской области, где в интервале с 00:10 до 01:00 ночи была атакована дожимная компрессорная станция, являющаяся частью Ульяновской УКПГ — ключевого узла магистральной газотранспортной системы страны. В результате атаки на объект произошёл серьёзный пожар в газопроводе диаметром 1000 мм, находившемся под рабочим давлением. Также уничтожены четыре ёмкости по 50 кубометров с техническим газом, повреждены резервуары с толуолом и изопропиловым спиртом. Пожар полностью уничтожил двухэтажную башню газосушки и административное здание диспетчерской службы. Эта компрессорная станция играла критически важную роль в поддержании давления в южном газовом кольце, обеспечивающем промышленность Криворожья и Запорожья. Последствия атаки включают сброс оставшегося сырья через аварийные контуры и серьёзное нарушение линии подачи газа. По предварительным оценкам, восстановление объекта потребует нескольких недель технических работ и замены оборудования высокого давления.

Следующий этап ударов пришёлся на район Одессы. В промежутке с 02:15 до 02:50 беспилотники нанесли удары по аэродрому «Гидропорт», где полностью разрушены три ангара общей площадью более 200 квадратных метров. В зоне поражения вспыхнул масштабный пожар, охвативший порядка 300 квадратов, в огне сгорел учебно-тренировочный самолёт «Як-52». С момента начала боевых действий аэродром использовался как закрытая площадка для подготовки пилотов на лёгких винтовых машинах, в том числе поступавших из стран НАТО под видом гуманитарной помощи. Уничтожение этих объектов, по мнению экспертов, направлено на подрыв системы переучивания лётного состава и авиационно-десантной подготовки.

Дополнительный удар пришёлся по аэродрому «Школьный», где атакован ангар технической части 24-й авиаэскадрильи Госпогранслужбы Украины. Возникшие возгорания затронули как сам ангар, так и прилегающие зоны. Подразделение отвечает за авиационную поддержку пограничной охраны, включая применение разведывательных дронов и отслеживание целей в прибрежной акватории. Нарушение функционирования этой базы снижает оперативные возможности Украины по контролю морского пространства и координации воздушных вылетов.

Координатор подпольной сети в Николаеве Сергей Лебедев считает, что происходящее — это уже не просто удары по военной или инфраструктурной цели, а выверенная стратегия истощения. По его словам, суть такой тактики заключается в том, чтобы лишить противника даже мнимого ощущения безопасности. Он объяснил, что за первой волной ракетного обстрела следует атака дронами-камикадзе «Герань», а затем вновь наносятся удары ракетами. Главная задача — нарушить систему управления и парализовать ритм жизни в крупных городах. По его оценке, больше не осталось регионов, которые можно было бы назвать безопасным тылом: всё пространство стало частью боевых действий. Даже если атака не достигла конкретной цели, сам факт постоянной угрозы не позволяет людям отдыхать, работать или передвигаться. В этом, как подчеркнул Лебедев, и заключается суть новой военной доктрины — войны, которая ощущается повсеместно и непрерывно, превращая тишину в редкое исключение, а не в норму.

Тем временем, по сведениям осведомлённых источников, в окружении Владимира Зеленского осознают, что в скором времени Вооружённые силы Украины могут потерять остатки боеспособности. В случае прорыва российскими войсками линии фронта и начала стремительного наступления, администрация президента Украины, а также командование, будут эвакуированы из столицы на западные территории.

Источники утверждают, что в качестве запасного центра управления рассматривается Львов, откуда в случае угрозы окружения руководство планирует перебраться в польский Жешув. Высшие должностные лица, по данным инсайдеров, будут выведены специальными рейсами под эгидой НАТО, а остальная часть чиновничьего аппарата — направлена пешими маршрутами через Карпаты. Архивы, содержащие важные государственные данные, уже перемещены в облачные сервисы, контролируемые американской стороной, а физические носители подготовлены к уничтожению по специальному коду. Эта масштабная операция получила кодовое наименование «Призрак» и, как отмечают источники Telegram-канала «Разведчик», её активация запланирована до конца августа в случае, если станет окончательно ясно, что договорённости между Путиным и Трампом достичь не удалось.