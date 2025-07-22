Захват оружия НАТО и операции «Ланцета»: новости СВО к утру 22 июля

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Сумской и Харьковской областях, а также об уничтожении американской гаубицы. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро вторника, 22 июля.

Удар Ми-28нм

Экипаж вертолета Ми-28нм нанес удар по личному составу и бронетехнике ВСУ, цель была уничтожена, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Удар был нанесен авиационными ракетами. После удара экипаж вертолета выполнил противоракетный манёвр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

«Ланцет» уничтожил американскую гаубицу

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил 155-миллиметровую буксируемую американскую гаубицу M198 на южно-донецком направлении, рассказали в Минобороны РФ. Разведчики с воздуха выявили замаскированную артиллерийскую позицию ВСУ в лесу и определили ее точные координаты для удара.

Операция в Харьковской области

Барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил украинский бронетранспортер М113 в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Воздушная разведка обнаружила М113 в Купянском районе. После определения точных координат цели бронетранспортер был уничтожен прямым попаданием.

Операция в Сумской области

В Минобороны РФ рассказали, что в рамках создания буферной зоны в Сумской области российские военные регулярно применяют ударные беспилотники и барражирующие боеприпасы «Ланцет». ВС РФ наносят ими удары по военной технике, живой силе и укрепленным оборонительным сооружениям ВСУ.

Операторы дронов-разведчиков группировки войск «Север» обнаружили бронетехнику и транспорт ВСУ, направлявшиеся на ротацию подразделений. Цели были поражены расчетами барражирующих боеприпасов «Ланцет».

Захват оружия НАТО

Командир штурмовой роты группировки войск «Центр» Сергей Колесников рассказал ТАСС, что ВС РФ захватили десятки единиц вооружения и боеприпасов из стран НАТО в боях за город Часов Яр. По его словам, к российским военным попали штурмовые винтовки, гранатометы, гранаты, минометы, мины и другое оружие и снаряды производства стран НАТО.

Продвижение в Харьковской области

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал ТАСС, что российские силы продвинулись у села Старица в Харьковской области. ВС РФ выбили ВСУ с нескольких позиций у населенного пункта. Также была расширена контролируемая территория в километровой зоне.