В селе Великомихайловка Днепропетровской области уничтожен отряд ВСУ, прошедший подготовку в Великобритании. Удар был нанесен авиационными бомбами ФАБ. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В Великомихайловке ФАБами уничтожено целое подразделение. Большая часть его военнослужащих прошла подготовку на полигонах Британии», — рассказал Кимаковский ТАСС.

Военнослужащих недавно перебросили на этот участок фронта для усиления обороны. Советник главы ДНР отметил, что среди погибших были военнослужащие с богатым боевым опытом. Многие из них участвовали в боях на других направлениях, включая Курскую область.