Индия выведет из эксплуатации легендарные истребители МиГ-21

Военно-воздушные силы (ВВС) Индии выведут из эксплуатации советские истребители МиГ-21, которые служили более 60 лет. Об этом сообщает India Today.

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Торжественная церемония прощания с последними самолетами состоится 19 сентября на авиабазе Чендигарх, где базируется 23-я эскадрилья индийских ВВС. Прослужившие 62 года самолеты принимали участие по всех крупных конфликтах между Индией и Пакистаном.

Первые МиГ-21 Индия получила от СССР в 1963 году. Кроме того, модификации самолета выпускали на местном предприятии. Всего индийские ВВС получили более 900 истребителей.

МиГ-21, модификации которого относят ко второму и третьему поколениям, совершил первый полет в 1955 году. До 1980-х годов было выпущено более 11 тысяч самолетов, которые стояли на вооружении в десятках стран.

В апреле 2024 года американское издание The National Interest писало, что МиГ-21, состоявший на вооружении более чем в 50 странах, пользуется уважением из-за простоты и эффективности.