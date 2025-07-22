Индия выведет из эксплуатации легендарные истребители МиГ-21

Индия в ближайшем сентябре официально завершит эксплуатацию военно-воздушными силами южноазиатской республики и снимет с боевого дежурства легендарные истребители МиГ-21. Эти поставленные из СССР самолеты прослужили стране более 62 лет и приняли участие во всех крупных конфликтах между Индией и Пакистаном.

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Как сообщает издание India Today, торжественная церемония прощания с последними находящимися в строю истребителями МиГ-21 состоится 19 сентября на авиабазе Чандигарх, где базируется 23-ая эскадрилья ВВС Индии "Пантеры".

Советские МиГ-21 начали поставляться Индии в 1963 году. За прошедшие 60 с лишним лет Дели получили почти 1000 таких боевых самолетов, причём часть из них была собрана по лицензии на индийских авиазаводах. Впоследствии МиГ-21 неоднократно модернизировались: на них были заменены радары, двигатели, авионика, а в состав вооружения были введены современные средства авиационного поражения. Последняя модификация получила название "Bison" и на сегодняшний день в боеготовом состоянии в составе ВВС Индии остается лишь 31 истребитель данного типа.

Отметим, что индийские МиГ-21 применялись практически во всех крупных индо-пакистанских конфликтах - в 1965, 1971, 1999 и 2025 годах.

"Ни один другой истребитель не был связан с военно-воздушными силами Индии так долго, как МиГ-21 - целых две трети 93-летней истории ВВС страны неразрывно связаны с этим самолетом…. Нет сомнений, что это будет эмоциональное прощание с легендой индийского неба", - сказал газете Economic Times индийский авиаэксперт Ангад Сингх.

В расположенным в южной части Нью-Дели музее ВВС Индии корреспонденту "РГ" заявили, что хотели бы получить в качестве экспоната легендарные МиГи. В настоящее время советская авиатехника представлена в экспозиции данного музея вертолетом Ми-4, который эксплуатировался вооруженными силами Индии в 1960-х годах.