Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!

О плане по вступлению сначала Германии, а потом и всего блока НАТО, в войну против России заговорили в конце нынешнего мая после встречи Фридриха Мерца, сменившего на посту германского канцлера Олафа Шольца, с главой «киевского режима» Владимиром Зеленским.

Судя по информации, тогда просочившейся в публичное пространство, Берлин своими ракетами «Таурус» собирался атаковать Черноморский флот в районе Новороссийска, одновременно с этим – Крымский мост и «сердце» нашей Родины – город-герой Москву. Не правда ли, амбициозные планы? Дальше – больше.

Как только бы это произошло, Мерц тут же заявил бы, что удары наносили не его войска, а украинская армия, но ракетным вооружением, произведенным по немецкой лицензии. В ответ правительство России обвинило бы Берлин во лжи. После этого ВС РФ ударили бы по тем немецким территориям, где, предположительно, производится «Таурус».

Военная гордость ФРГ

Этот шаг, бесспорно, привел бы Германию к вступлению в войну против России. Начался бы обмен ракетными ударами, что неминуемо закончилось бы активным вмешательством НАТО. Да, сценарий, конечно, увлекательный, достойный экранизации на лучших студиях Голливуда, но… По мнению многих авторитетных экспертов, в том числе зарубежных, все это в итоге закончилось бы плачевно как для ФРГ, так и для ее натовских союзников.

«Германия - снова враг России, снова принимает участие в войне, руководствуясь созданной ими же нацистской идеологией, а Мерц - верный последыш своих родственников, которые воевали в Вермахте, - написал в своем телеграм-канале экс-президент РФ, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. - Германия и так уже участник конфликта: её техника и специалисты прямо воюют с Россией. И это не просто военные поставки. По сути - это полноценное, а не гибридное участие в военном конфликте».

О том, что современная Германия идет по стопам бывших фашистских вождей, однажды уже ввергших человечество в мировую войну, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом дипломат выразил надежду, что благоразумие и ответственность большинства германских политиков не позволит нынешнему руководству повторить ошибки прошлого.

Глава российского МИД напомнил Германии об исторических промахах

Вот тебе, Мерц, и Юрьев день…

Что касается Украины, последние несколько дней она пребывает в настоящем «огненном аду» из-за тех многочисленных массированных ударов, которые Вооруженные силы России нанесли по важнейшим объектам военной инфраструктуры. Атаке, напомним, подверглись не менее 10 украинских регионов, включая Павлоград, Одессу и Житомир.

По информации ряда военкоров, «в очередной раз поражена промзона аэродрома «Школьный», здесь уничтожены склады ГСМ, повреждена инфраструктура». Обстрел Шостки в Сумской области длился несколько часов, как итог – разрушенные объекты инфраструктуры ВСУ. В Краматорске поражен склад боеприпасов.

Особое внимание ВС РФ в этот раз уделили железнодорожной логистике Украины. Даже неприятель, судя по публикациям некоторых украинских интернет-изданий, признал: для ВСУ это – подобно смерти. Дело в том, что электровозы – техника довольно дорогостоящая, да и железнодорожные линии, поврежденные авиаударами, восстановить будет крайне тяжело и затратно. О грандиозном ущербе для обороноспособности армии и бюджета страны уже заявил глава Офиса украинского президента Андрей Ермак.

Последствия от ударов ВС РФ для украинской инфраструктуры - значительные

И вот то, что произошло намедни в Незалежной, как считают некоторые военно-политические эксперты, остудили воинствующий пыл нового германского «фюрера». Возможно, ненадолго, но все же российский министр обороны Белоусов результативными ударами, описанными выше, «загнал в угол» Мерца, равно как и его «единомышленников».

Все это создает сильный контраст на фоне последних заявлений канцлера ФРГ о том, что Германия будет бить вглубь российских территорий. Вот и получается: чем интенсивнее Белоусов уничтожает объекты ВСУ, тем катастрофичнее становится положение Мерца и всех европейских «ястребов войны».

Жаль, конечно, что яркие, наглядные уроки истории не идут впрок отдельным «вершителям судеб», сетуют многие интернет-пользователи. Сколько поползновений в сторону нашей страны за прошедшие века были сделаны со стороны «цивилизованного» Запада и ни одно не завершилось удачно. Тогда почему нынешние европейские политики продолжают упорно наступать на одни и те же грабли? Походу, они носят их с собой, вам так не кажется, уважаемые читатели?