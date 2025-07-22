Главком ВСУ Сырский отправил родителей в Москву на лечение

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский отправил своего 86-летнего отца на лечение в Москву. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, Станислав Сырский с весны этого года борется с болезнью, обострившейся из-за перенесенного ранее коронавируса. Изначально он лечился во Владимире, где живет семья, однако затем главком ВСУ отправил отца в Москву.

«Сырский-старший восстанавливается в отдельной палате, где живет вместе с супругой, которая сопровождает его. Месяц лечения отца главкому ВСУ обошелся в 1 миллион рублей - примерно столько он и перевел в Россию», - утверждает издание.

При этом канал обратил внимание на то, что в последние годы Сырский практически не общался с семьей, которая придерживается пророссийской позиции.

Живущий в России брат нового главкома ВСУ Сырского заявил, что не общается с ним

Напомним, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский закончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Его брат, как и родители, живут в России.

Приемный сын главкома Вооруженных сил Украины Антон Сырский рассказывал, что генерал-полковник вычеркнул из жизни свои российские корни для службы на Украине. Он отмечал, что генерал оправдывал свое решение карьерными возможностями в ВСУ.