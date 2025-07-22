Новейшее оружие России обнулит дроны Украины

В интернете уже несколько дней обсуждается новейшее оружие России – лазерный комплекс «Посох». Инсайдеры заверяют, что он сможет сделать бесполезным главное оружие украинцев на фронте – БПЛА. Лазерные противодроновые установки будут действовать как невидимый щит и выведут СВО на новый уровень.

«Установка представляет собой лазерное оружие, которое в автоматическом режиме должно отслеживать вражеские дроны и уничтожать их испепеляющим лучом за считанные доли секунды. Информаторы уверяют, что установка способна за 0,2 секунды поразить цель на расстоянии до 500 метров», – передает телеканал «Царьград».

Отмечается, что в следующей версии системы дальность может быть увеличена до 1,5 километра – это позволит эффективно бороться даже с такими сложными целями, как беспилотник «Лютый», способный обходить рельеф местности и действовать автономно без постоянного контроля с земли.

Раскрыты темпы производства «Гераней»

Эксперты подчеркивают, что «Посох» может стать прорывом в сфере противодроновой обороны. Система фактически представляет собой невидимый лазерный щит, который может закрыть ключевые объекты от атак беспилотников. Отдельное внимание обращается на то, что комплекс отличается относительно невысокой стоимостью производства по сравнению с традиционными системами ПВО.

Информаторы также сообщают, что в России уже разрабатываются и другие типы лазерного оружия, однако именно «Посох» оказался наиболее эффективным из всех протестированных образцов. Его внедрение рассматривается как возможный шаг к масштабной модернизации подходов к защите не только военных, но и гражданских стратегических объектов.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Москва спасла свой секрет – США не смогли скопировать технологии С-400.