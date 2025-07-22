Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) подготовило резерв из около 65 тыс. солдат, обученных иностранными инструкторами. Об этом в интервью РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

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«Один из источников считает, что ВСУ подготовили больше, чем 15 бригад, про которые говорил (Владимир) Зеленский. Общее число резервных войск не менее 65 тысяч», — заявил он.

По словам Лебедева, резервные бойцу будут преимущественно специализироваться на использовании современных технологий ведения боевых действий. По его словам, солдат обучали работе с беспилотниками и применению искусственного интеллекта (ИИ) при массированных атаках роем. Он подчеркнул, что резервные военные крайне технологичны и постоянно изучают новые методы ведения боя.

Раскрыты подробности обучения солдат ВСУ британскими инструкторами

Лебедев добавил, что военнослужащих «обучали англоязычные военные, явно не наемники».

До этого военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что украинская армия пытается прорвать российскую оборону в Курской и Белгородской областях. По его словам, в настоящее время российские войска наступают, а у ВСУ дела с резервами и обеспечением боеприпасами, вооружениями «идут не очень хорошо».

Ранее глава ДНР заявил, что вокруг ВСУ в Щербиновке сжимается кольцо.