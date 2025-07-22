Украина пыталась ударить по восьми регионам России

В ночь на вторник, 22 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по восьми регионам России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

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По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над восемью регионами России и Черным морем 35 летательных аппаратов. Больше всего из них — девять – перехватили над Брянской областью.

Еще 7 дронов перехватили над Ростовской областью, 6 — над Калужской, по 3 — над Самарской и Тульской областями и Московским регионом, два — над Белгородской областью, по одному — над Крымом и Черным морем.

В российском регионе уничтожили украинские беспилотники

Вечером 21 июля силы ПВО сбили 25 дронов над Ростовской, Брянской и Калужской областей, а также на Московским регионом и Крымом.