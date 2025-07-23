В Минобороны раскрыли число сбитых над Россией украинских дронов за вечер

Вечером 22 июля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили 51 беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами страны. Об этом военное ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Уточняется, что 28 БПЛА противника были сбиты в Брянской области, 10 — в Курской, шесть — над Ростовской и четыре — в Орловской. Также по одному дрону уничтожено в Калужской, Тульской и Липецкой областях.

Все беспилотники были сбиты в период с 21:00 до 23:40 по московскому времени.

В небе над российским регионом сбили беспилотник

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