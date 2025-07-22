Вооруженные силы (ВС) России продолжают двигаться вперед, их уже нельзя остановить, заявил геополитический аналитик Марк Слебода на YouTube.

По его словам, все происходит ровно так, как недавно описывали в Пентагоне.

«Наступление России как лава. Ее невозможно остановить. Она неумолимо движется вперед. И это неизбежно», — сравнил он.

По мнению аналитика, украинская армия находится на грани истощения. Он добавил, что Россия закрепляет преимущество на фронте и аккуратно продвигается вперед.

На Украине предупредили о скором масштабном наступлении России

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают наступление в Сумской области и продвигаются по направлению к главной трассе снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Юнаковке.