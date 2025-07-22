РИА Новости: украинский мэр Курахово платил наемникам за атаки по мирному населению
Украинский мэр Курахово Роман Падун платил деньги иностранным наемникам за атаки по мирному населению. Об этом РИА Новости рассказали местные жители.
По словам местных жителей, украинский мэр делал это с целью, чтобы потом обвинить Россию в атаках по мирным людям.
«Как люди выходят с работы, начинается обстрел. Это мэр города делал. Приезжал, платил им (наемникам. — «Газета.Ru»), чтобы обстреливали специально. А потом говорили, что это россияне», — рассказал собеседник агентства по имени Денис.
Денис добавил, что атаки по населению начинались примерно в 04:45 утра с маленьким интервалом между выстрелом и разрывом. А затем к месту попадания снарядов буквально через 10 минут уже приезжали СМИ, чтобы обвинить Россию в обстреле мирного населения, указал местный житель.
Жители Курахово указали штурмовикам огневые точки ВСУ
Денис пояснил, что такими действиями Падун преследовал две цели: принудить население покинуть город, а также заработать денег на восстановлении поврежденных зданий.
Среди прочего местный житель рассказал, что украинский мэр дал приказ коммунальным службам спилить тополя в центральных районах Курахово, под которыми люди прятались от украинских дронов.
В июне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что в Курахово заработала мобильная связь, частично разминированы территории, восстанавливается электроснабжение. Город он посетил вместе с министром строительства РФ Иреком Файзуллиным. По его словам, там функционирует мобильный офис ПСБ, оформляются карты банка, жители могут снимать наличные через кассовый терминал.
6 января пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что Вооруженные силы России полностью взяли Курахово в ДНР под контроль.
Ранее жительница Курахово рассказала о жизни в городе после прихода ВС РФ.