Российские войска атаковали украинский город ударными беспилотниками

Российские ударные беспилотники атаковали Одессу. Об этом сообщил глава Областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в Telegram-канале.

По его словам, работали системы противовоздушной обороны, однако справиться с дронами не удалось. Зафиксированы повреждения инфраструктуры, началось несколько пожаров. Прочая информация уточняется, добавил Кипер.

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Над устранением последствий ударов работают экстренные службы, добавил глава ОВА.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили подземный склад вооружений Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковске.