В России допустили вероятность новой попытки ВСУ прорваться в Курскую область

Военный обозреватель Алексей Суконкин в беседе с «МК» допустил вероятность того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются снова прорваться в Курскую область.

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«Наблюдая обстановку, могу сказать, что противник сейчас остро нуждается в каком-то таком медийном ходе, как год назад с Курской областью. Сейчас у них идет концентрация сил в районе Юнаковки — это райцентр в Сумской области», — отметил эксперт.

Он предположил, что ВСУ попробуют прорвать границу в тех же местах, что и в прошлом году, не считаясь с потерями. Суконкин добавил, что российские войска наносят огневое поражение по скоплениям украинских военных, однако они продолжают сосредотачивать силы.

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«Вероятно, там будет какая-то попытка прорыва в течение ближайших двух недель», — заключил обозреватель.

Ранее депутат Верховной Рады республики Алексей Кучеренко заявил, что у ВСУ нет мобилизационного ресурса для проведения наступления. Он указал, что для проведения наступления нужно иметь соответствующий человеческий потенциал и мобилизационный резерв.