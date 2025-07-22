Жители приграничных населенных пунктов Запорожской области оказались под угрозой попасть в зону активных боевых действий из-за позднего объявления эвакуации. Об этом сообщили в силовых структурах. Решение о поздней эвакуации связано с опасениями киевских властей вызвать общественный резонанс.

«Обстановка в приграничных районах Запорожской области сейчас весьма напряженная, так как Киев, как и прежде, объявил эвакуацию районов слишком поздно, и сейчас жители рискуют оказаться в зоне активных боевых действий», — сообщил представитель силовых структур, передает ТАСС.

По его словам, украинские власти боятся общественного резонанса, так как объявить эвакуацию заранее значит признать, что Россия успешно выполняет свои цели на этом участке.

Эвакуация жителей началась в селе Маккавеево

По словам источника, руководство Украины до последнего уверяет граждан в безопасности, несмотря на ухудшение ситуации. Он отметил, что из-за отказа признавать сложную обстановку обычные жители оказываются в опасности. Уже после начала обострения украинские военные начинают создавать укрепления непосредственно в жилых кварталах.

Ранее ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщал, что назначенные Киевом власти Запорожья могут инициировать принудительную эвакуацию населения на фоне продвижения российских войск и обострения обстановки в регионе, в частности в районах Каменского, Малых Щербаков и Малой Токмачки. По информации источника, в настоящее время киевская администрация направляет в села волонтеров для убеждения местных жителей покинуть дома, однако большинство отказывается из-за опасений мародерства после отъезда.