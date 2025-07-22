SVT: шведского наёмника ликвидировали на Украине
Армия России ликвидировала 30-летнего шведского подданного, добровольно отправившегося в зону проведения СВО воевать на стороне ВСУ. Об этом пишет SVT.
Тело наёмника обнаружили в Донбассе.
Министерство иностранных дел заявило журналистам, что получило информацию о гибели шведа.
ВСУ уличили в переброске наемников в Сумскую область
Ранее штурмовик ВС России с позывным Калаш в ближнем бою ликвидировал американского наёмника в населённом пункте Новохатское в ДНР.