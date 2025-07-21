Россия предоставила Техническому секретариату Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) значительные доказательства применения Киевом токсичных химикатов, рассказал постоянный представитель РФ при организации Владимир Тарабрин. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, постпред сделал ряд заявлений о результатах работы российских специалистов в ходе своего выступления на 109-й сессии Исполнительного совета ОЗХО.

Дипломат уточнил, что Россия представила информацию, свидетельствующую о том, что ВСУ использовали токсичные химикаты и средства борьбы с беспорядками против мирного населения и российских военных.

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Тарабрин подчеркнул, что сведения подтверждены анализами проб с мест химических инцидентов, проведенными сертифицированной лабораторией Минобороны РФ. Он пояснил, что при проведении анализа специалисты выявили показатели, характерные для воздействия отравляющих веществ.

«Мы установили, что обнаруженные химические остатки могут быть результатом умышленного или случайного применения токсичных материалов с целью подрыва здоровья российских бойцов и создания условий массового отравления», — разъяснил дипломат.

По его словам, российские эксперты доказали наличие на Украине сети химических лабораторий, которые занимаются производством отравляющих веществ, что нарушает положения Конвенции о запрещении химического оружия.

За последние три года Технический секретариат ОЗХО лишь фиксировал поступающую информацию, не запрашивая дополнительных разъяснений у России, заметил постпред. Он уточнил, что представители организации ограничивались лишь общими заявлениями о «проверке поступающей из разных источников информации».