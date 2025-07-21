Шмыгаль рассказал о многомиллиардном разрыве в военном бюджете Украины

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев нуждается в 6 миллиардах долларов для закрытия дефицита бюджета. Об этом сообщает News.ru.

Такое заявление он сделал во время заседания контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». По словам Шмыгаля, страны Запада должны уже сейчас предусмотреть в своих бюджетах на следующий год средства для помощи Украине.

«Украине нужно 6 миллиардов долларов, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках оружия», — заявил он.

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что его страна собирается присоединиться к поставкам Украине систем ПВО Patriot.