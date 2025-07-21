На Украине погиб шведский наемник

Подданный Швеции погиб на Украине. Ему было 30 лет. Об этом сообщил телеканал SVT.

По его данным, мужчина поехал воевать добровольно. Он погиб на линии соприкосновения в Донбассе.

В своем комментарии МИД Швеции сообщил, что уже получил информацию о гибели подданного. Посольство королевства в Киеве выясняет обстоятельства случившегося.

Всего внешнеполитическое ведомство располагает данными о гибели на украинской территории с 24 февраля 2022 года восьми шведов. Оно не разглашает дополнительные сведения об этих лицах или причинах их смерти. Точное число шведов, воюющих на Украине, не называется.