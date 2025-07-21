Нидерланды присоединятся к поставкам Украине систем Patriot

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что его страна собирается присоединиться к поставкам Украине систем ПВО Patriot. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети министра.

По словам Брекелманса, Нидерланды внесут «значительный вклад» в отправку Украине систем Patriot. Какой именно это будет вклад, министр не уточнил, но Брекелманс добавил, что его страна также нарастит отправку ВСУ другого оружия и боеприпасов.

«Онлайн-встреча с министрами обороны по большей поддержке Украины. Нидерланды внесут значительный вклад в поставку американских систем ПВО (Patriots). Детали будут скоро проработаны», — написал он в социальных сетях.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что США и Германия близки к заключению соглашения о поставках систем ПВО Patriot на Украину.