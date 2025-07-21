Мерц раскрыл, при каком условии США поставят ФРГ и ЕС новые системы Patriot

Аксинья Кравченко

США пообещали Германии и Евросоюзу новые ЗРК Patriot, если Европа передаст свои системы Украине, но замена еще не закуплена. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает РИА Новости.

Мерц раскрыл, при каком условии США поставят ФРГ и ЕС новые системы Patriot
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По его словам, в настоящее время по данному вопросу ведутся переговоры.

«Существует общее согласие со стороны американского правительства на передачу систем Patriot нам — Германии и Евросоюзу, а мы, со своей стороны, передаем имеющиеся у нас системы Patriot Украине. То есть мы поставляем, а нам предоставляют замену. Но эта замена пока фактически еще не закуплена», — сказал Мерц по итогам переговоров с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

При этом он отметил, что обещание со стороны США по этому вопросу уже дано и «остается только согласовать детали между главами Минобороны».

Ранее генсек НАТО призвал европейские страны закупать у США оружие для Украины.