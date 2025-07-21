Мерц раскрыл, при каком условии США поставят ФРГ и ЕС новые системы Patriot

США пообещали Германии и Евросоюзу новые ЗРК Patriot, если Европа передаст свои системы Украине, но замена еще не закуплена. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время по данному вопросу ведутся переговоры.

«Существует общее согласие со стороны американского правительства на передачу систем Patriot нам — Германии и Евросоюзу, а мы, со своей стороны, передаем имеющиеся у нас системы Patriot Украине. То есть мы поставляем, а нам предоставляют замену. Но эта замена пока фактически еще не закуплена», — сказал Мерц по итогам переговоров с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

При этом он отметил, что обещание со стороны США по этому вопросу уже дано и «остается только согласовать детали между главами Минобороны».

Ранее генсек НАТО призвал европейские страны закупать у США оружие для Украины.