Германии в случае войны потребуется несколько сотен тысяч водителей грузовиков, поэтому необходимо будет призывать женщин, выходцев из ряда стран-участниц СНГ и пенсионеров. Об этом заявил глава федерального союза по грузовым автомобильным перевозкам, логистике и утилизации отходов ФРГ Дирк Энгельхардт, передает РИА Новости.

Комментируя возможную угрозу военного конфликта с РФ с 2029 года, он указал, что Германии требуется «больше женщин-водителей». В связи с этим, по словам Энгельхардта, нужны безопасные стоянки и грузовики, оснащенные душем, туалетом и кухней.

Также он предложил «вновь активировать» водителей грузовиков, ушедших на пенсию, и снять с них повинность каждые пять лет подтверждать свою квалификацию. Кроме того, по мнению Энгельхардта, ФРГ следует признать водительские удостоверения из таких третьих стран, как, например, Молдавии и Узбекистана.

«Каждый, кто умеет водить, должен располагать правом водить», — отметил он, добавив, что Германии не хватает 100 тысяч водителей категории С, а в случае конфликта на восточном фланге — 400 тысяч.

Энгельхардт подчеркнул, что, если ФРГ не сможет восполнить их нехватку, то не сможет «ни должным образом поддержать бундесвер, ни в достаточной мере обеспечить всем необходимым гражданское население».

Напомним, что в Москве неоднократно заявляли, что не собираются нападать и воевать со странами НАТО. В частности, об этом говорил сам президент РФ Владимир Путин. Несмотря на это в НАТО продолжают утверждать обратное.