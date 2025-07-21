Генерал рассказал, кто стоит за запуском дронов ВСУ в сторону Москвы

Подготовкой запуска дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сторону Московского региона занимается организованная группа, так как в одиночку справиться с такой работой нельзя. Об этом в понедельник, 21 июля, заявил военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

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По словам эксперта, некоторое количество людей управляет украинскими коптерами, обращаясь к собственным средствам для использования спутниковой навигации.

— Организация этого процесса достаточно трудная, что для нас хорошо, — передает слова Попова Aif.ru.

Министерство обороны 21 июля отчиталось, что в период с 12:20 до 15:00 по московскому времени в небе над Россией уничтожили 19 вражеских дронов. При этом за прошедшую ночь ПВО ликвидировали 74 украинских коптера.

Ведомство накануне сообщило, что российская армия сбила 364 дрона и две управляемые авиабомбы ВСУ за последние сутки. Кроме того, ночью 20 июля над регионами России сбили 93 украинских беспилотника, 19 из них — над столичным регионом.

Из-за беспилотной опасности временные ограничения на работу вводили в аэропорту Внуково.