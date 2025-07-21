Разведгруппа ВС РФ устроила засаду на ВСУ в центре Покровске

Украинские военные сообщили об обстреле своего пикапа в центральной части Покровска.

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Автомобиль двигался по улице Шевченко. Одним концом она выходит к железнодорожному вокзалу, другим упирается в зеленую зону. На улице находятся административные учреждения, автомобильный и продовольственный рынок, автостанция и памятник Ленину.

Внезапно пикап ВСУ обстреляли.

"Русские уже здесь!" - заорал солдат, сидевший рядом с водителем и велел водителю сворачивать.

Тот получил ранение и не мог больше управлять машиной.

Перехватив руль и кое-как повернув на боковую улицу, солдат вытащил раненого из пикапа, захватил свой автомат и побежал в частный сектор.

"В последние дни на юге Покровска выросла активность российских ДРГ", - приводят "Военкоры Русской весны" слова украинского офицера с позывным "Алекс".

Ранее появлялись сообщения о заходе диверсионно-разведывательных групп ВС РФ на южные окраины города.