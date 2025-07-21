В России обвинили Зеленского в устранении конкурента в лице Буданова*

Руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) исключили из Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), потому что президент страны Владимир Зеленский пытается устранить его в качестве конкурента, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что до этого на такой шаг пойти было невозможно «из-за сильнейшего влияния на Украине заместителя главы Секретной разведывательной службы Великобритании Ли Лоуренса», которого в материале называют «куратором» Буданова. Сейчас же влияние Лоуренса на украинскую политику, судя по всему, снизилось.

Ранее Буданов заявил, что прекращение огня до конца 2025 года — это реалистичная цель. По его словам, для этого нужно как минимум три стороны, среди которых Украина, Россия и США.

* внесен в РФ в список террористов и экстремистов.