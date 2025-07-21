Военэксперт рассказал о тактике ВСУ на Херсонском направлении

Аксинья Кравченко

Тактика ВСУ в Херсонской области заключается в ударах по гражданским целям. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Военэксперт рассказал о тактике ВСУ на Херсонском направлении
© РИА Новости

Он отметил, что сейчас на Херсонском направлении идут достаточно интенсивные бои.

«ВСУ взяли за моду фашистские методы атак на наши населенные пункты. Например, взять хотя бы Алешки. Там 3 500 человек населения, и в распоряжении местных врачей было порядка 20 машин скорой помощи. Что, вы думаете, делают украинцы? Они забавляются тем, что день и ночь охотятся за машинами скорой помощи», — сказал Баранец.

При этом, по его словам, украинским военным все равно, кто находится в машинах. За последние дни из 20 машин скорой помощи в Алешках осталось 12, заключил обозреватель.