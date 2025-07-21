Военэксперт рассказал о тактике ВСУ на Херсонском направлении

Тактика ВСУ в Херсонской области заключается в ударах по гражданским целям. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Он отметил, что сейчас на Херсонском направлении идут достаточно интенсивные бои.

«ВСУ взяли за моду фашистские методы атак на наши населенные пункты. Например, взять хотя бы Алешки. Там 3 500 человек населения, и в распоряжении местных врачей было порядка 20 машин скорой помощи. Что, вы думаете, делают украинцы? Они забавляются тем, что день и ночь охотятся за машинами скорой помощи», — сказал Баранец.

При этом, по его словам, украинским военным все равно, кто находится в машинах. За последние дни из 20 машин скорой помощи в Алешках осталось 12, заключил обозреватель.