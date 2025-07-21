США и Германия близки к поставке Украине систем ПВО Patriot

США и Германия близки к тому, чтобы договориться о поставках систем ПВО Patriot на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает издание, Берлин может отправить Украине две собственные батареи ПВО, а США планируют восполнить вооружение за счет промышленных запасов. При этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин хочет «как можно быстрее» поставить Украине в общей сложности пять систем Patriot. Когда именно батареи будут отправлены на Украину, издание не сообщает.

«Германия и США близки к заключению соглашения, которое предусматривает отправку систем ПВО Patriot на Украину», — сообщает Bloomberg.

Ранее издание Telegraph сообщило, что Британия планирует объявить кампанию по вооружению Украины за 50 дней.