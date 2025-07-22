На Украине заполнены все участки под захоронения бойцов ВСУ

Московский Комсомолециещё 1

Украина столкнулась с критической нехваткой мест для захоронения погибших военнослужащих – существующие воинские участки на кладбищах полностью заполнены. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на собственное расследование.

На Украине заполнены все участки под захоронения бойцов ВСУ
© Global Look Press

Власти страны планируют решить проблему за счет создания новых мемориальных комплексов. Первый такой объект появится под Киевом, в районе поселка Гатное. Его начальный участок на 10 тысяч захоронений откроют уже летом 2025 года, а полная вместимость кладбища составит 130-160 тысяч могил.

ВСУ обвинили в оставлении тел погибших на поле боя

По данным издания, текущая ситуация свидетельствует о масштабах потерь украинской армии. В публикации подчеркивается, что переполненные военные кладбища стали повседневной реальностью для многих регионов страны.

Ранее сообщалось, что названы дата и место проведения третьего раунда российско-украинских переговоров.