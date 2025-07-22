Украина столкнулась с критической нехваткой мест для захоронения погибших военнослужащих – существующие воинские участки на кладбищах полностью заполнены. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на собственное расследование.

Власти страны планируют решить проблему за счет создания новых мемориальных комплексов. Первый такой объект появится под Киевом, в районе поселка Гатное. Его начальный участок на 10 тысяч захоронений откроют уже летом 2025 года, а полная вместимость кладбища составит 130-160 тысяч могил.

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По данным издания, текущая ситуация свидетельствует о масштабах потерь украинской армии. В публикации подчеркивается, что переполненные военные кладбища стали повседневной реальностью для многих регионов страны.

Ранее сообщалось, что названы дата и место проведения третьего раунда российско-украинских переговоров.