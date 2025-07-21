На Западе выступили с призывом к НАТО

НАТО следует немедленно договориться с Россией, пока условия для альянса не стали хуже. С таким призывом у себя на странице в X выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Он указал, что РФ побеждает ВСУ с помощью своих беспилотников.

«НАТО нужно пойти на сделку уже сегодня, поскольку любая другая в будущем будет гораздо хуже», — написал Дизен.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил Москве провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. В РФ подтвердили эту информацию.

Напомним, что Москва и Киев провели уже два раунда прямых переговоров, все встречи проходили в Стамбуле. По их итогам был проведен обмен пленными и проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Также РФ передала Украине тела погибших военнослужащих.