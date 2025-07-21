США разместили ядерное оружие в Великобритании

США разместили свое ядерное оружие на территории Великобритании. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на UK Defence Journal.

Как отмечает издание, это случилось впервые за 17 лет. Среди размещенного оружия — несколько бомб B61-12, которые могли привезти из Центра ядерного оружия ВВС Соединенных Штатов на авиабазе Киртланд в Нью-Мексико.

«Впервые с 2008-го года американское ядерное оружие по некоторой информации вернулось на территорию Британии, множество источников свидетельствуют, что несколько термоядерных бомб B61-12 переместили на военную авиационную базу Королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит в Саффолке», — сообщает источник.

Ранее Иран заявил, что может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия.